تنتظر مولود برج "الجدي " من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أمور إيجابية

مهنياً: اجواء مساعدة تخفف عنك الضغوط سبوع جيد ايجابي جدا يشكل مفترق خاص بالنسبة لك احداث مهم بانتظارك واجواء فلكية تتحدث عن عزيمة كبيرة وعن سرعة في سير الامور تتحرر من القيود وتجد الطريق امامك سالكة للتقدم دون اشكالات او حواجز يومي السبت والاحد مع وجود القمر الجديد المكتمل في برج الجوزاء استفد من الاجواء الاستثنائية التي يحملها اليك الفلك من المفاجأت السارة المليئة بالحظ والظروف الناجحة تتبدل الظروف ضدك وتتناقض التاثيرات الفلكية وتجعلك تنزعج من شعور بالاستياء والتوتر مع انتقال القمر الى السرطان يومي الاثنين والثلاثاء اي الى البيت السابع بيت المسائل القانونية والادارية ما يسبب لك تحديات ومواجهات مع القضاء او المسؤولين في العمل حاول ان تكون ذكي في معالجة الاوضاع كي لا تندم تعود وترتاح لتغير في المعطيات مع وصول القمر الى برج الاسد يومي الاربعاء والخميس الذي يحمل اليك نوع من انفراج ورؤية واضحة ووعودا واجواء رابحة ومكاسب مالية ومعنوية وحب وحظوظ كبيرة ترافق اعمالك افراح نجاحات ارتياح مصالحة وانفراجات كبيرة وفرص تحول اعمالك الى الافضل والاعلى تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى العذراء يوم الجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ترتاح للتطورات المهنية وتعيش اجواء ناجحة وتجد حلولا لمسائل عالقة كما تتمتّع بقدرة كبيرة على اقتحام كل المجالات وبحماسة لإيجاد حلول وتسويات مناسبة

عاطفياً: ان وجود كوكب الزهرة المتراجع في الجوزاء يدللك بشكل لم تعرفه من قبل ويجعلك النجم في محيطك ويحمل معه وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات كما يضرب لك الحب موعدًا وقد تعرف لقاء مهما جدا اذا كنت عازبا فانت تتمتع بموهبة اشغال قلوب الناس وجعلهم يلاحقونك إنّه أسبوع رومنسي شاعري يحمل مصالحات وانسجام وطمئنينة.

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