بيروت ـ جاكلين عقيقي
مهنياً: اسبوع مهم لترتيب الامور لاعادة تحديد موقعك ولحسم المسائل الضرورية والملفات التي يجب ان تعمل عليها البداية مع وجود الشمس عطارد والقمر الجديد في مواجهة برجك من الجوزاء يومي السبت والاحد انطلاقة ضاغطة ثقيلة جداً فتشعر بتراجع في حياتك الاجتماعية والمهنية والعائلية بحيث تتعرّض خلاله سمعتك وكفاءتك للتشويه أو لمحاولات التشكيك. الذي يسبب لك القلق والمتطلبات الشخصية تفشل احياناً في تقديم نتائج جيدة، الأمر الذي يعرّضك الى المزيد من الضغوط والحملات المسيئة. فقد تخسر رهاناً أو صفقة أو عرضاً مغرياً حاول ان تتخطى المسائل المزعجة وانتظر الى ان يصل القمر الى برج السرطان يومي الاثنين والثلاثاء الى بيت الدعم والتأييد فترتاح من الغيوم السوداء ويمنحك القدرة على طرح فكرة على طرح موضوع صعب ومعقد يساعدك ويدعمك لتعيش اجواء ممتازة ترافقك طلوب وتمنى واشتغل جيدا كي تحصل على ما تريد وتحقق امنياتك تعود المعاكسات لتظهر من جديد فتكون الفترة الاصعب فلكيا يومي الاربعاء والخميس تحت تاثير القمر الجديد من الاسد فتكون الفترة الاضعف فترة فارغة من الطاقة والحماسة هدوء تراجع المطلوب اتخاذ الحيطة والحذر من اجل معالجة اي اشكال قبل تفاقمه حاذر الحوادث والاوجاع والنزاعات العقيمة تعود الحظوظ لتبتسم لك فتدخل اليوم الاقوى والانجح لحظة وصول القمر الى برجك يوم الجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء حاملا معه الحظوظ المهمة يقوى نجمك يوم ممتاز ناجح قوي لكن على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات المريخ المزعجة من الحوت.
عاطفيا: قد تطالعك مشاحنات ومواجهات مع وجود كوكب الزهرة المتراجع في مواجهة برجك من الجوزاء فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، سوف تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب لتنفعل وترتكب الاخطاء مع الاحباء. للعازب انه أسبوع صعب ويحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك.
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كانت هذه تفاصيل خبر تنتظر مولود برج "العذراء " من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أمور مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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