تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم وحدث مهم وجود الكواكب مجتمعة في الجوزاء هذا الامر يساعدك يعطيك الدعم والتأييد في تحركاتك بالاضافة وجود القمر الجديد العملاق في برج الجوزاء فتكون الحرية حافزاً منشّطاً لقدراتك لا سيما يومي السبت والاحد في موقع فلكي جيد يحسن ويسرع أدائك ويعطيك فعالية وقدرة كي تناقش تفاوض في اللقاءات والاجتماعات بحيث تلاقي الدعم المعنوي والنفسي.لكن سوف تتبدل المعطيات ضدك وتتزامن الاعمال يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من السرطان الذي يشكل مرحلة انتظار ترقب وهدوء زعل خيبة أمل ومماطلة ونوع من بلبلة مهنية مالية انتبه لا تضخم الامور في هذه الايام التي تتراجع فيها الحظوظ والمكاسب وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات وافكار مشوشة يحالفك الحظ من جديد مع وصول القمر الى برجك يومي الاربعاء والخميس ما يعني فترة ايجابية داعمة ممتازة تعطيك القدرة على فتح صفحة جديدة خطوة جديدة تتلاحق الاحداث بشكل سريع وستظهر تطورات وعروض طارئة وتدهش الكثيرين بسرعة تصرّفك وانخراطك في المجتمع سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أم الاجتماعي. اسبوع مثمر ممتاز حاول ان تستفيد من الحظ في كل لحظة تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس اي من البت الثاني بيت المال فلا تتحمس او تتهور في المصاريف وحاول ان تنتبه من وجود زحل في الدلو المعاكس لبرجك الذي يسبب لك التشنج كن حذرا جدا.

عاطفياً: تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء الصديق الانسجام والتناغم فلا تخف عواطفك النبيلة والصادقة بل تكلّم وسلّط عليها الأضواء فقد حان الوقت لتبرهن للحبيب صدق مشاعرك للعازب أسبوع مناسب جداً لتطرية الاجواء المتشنجة واقناع الحبيب بوجهة نظرك، كما باستطاعتك تبرير خطواتك ومواقفك المشبوهة بنجاح.

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