تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 22 إلى الخميس 28 أيار أحداث مهمة

مهنيا: انطلاقة اسبوع مهم جدا جدا تأثيرات مدعومة كبيرة مئة بالمئة ايام رائعة حلوة للعمل للتحركات الطاقة الجسدية مهمة جدا كل الامور ماشية بسهولة البداية يومي السبت والاحد مع وجود القمر الجديد المكتمل في برج الجوزاء لينضم الى مجموعة الكواكب الشمس والزهرة الذي يتراجع ما يعني المزيد من الحظوظ والاشراق والتقدم نشاط فعالية وحظوظ متنوعة يجب ان تستفيد من نوعية الوقت الدسمة لتلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة، اشتغل على الامور الصعبة والمعقدة تتبدل الظروف وتكون مخيبة للامال تحت تأثير القمر من برج السرطان يومي الاثنين والثلاثاء في البيت الرابع فتكثر الضغوط والمشاكل والمسائل الصعبة والمتطلبات والتقلبات والتوتر فتكون ايام بطيئة وغير مناسبة للمجازفات والتسرع فتتذمّر من كثرة المسؤوليات وتراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات نظم الاولويات ثابر ولا تستسلم اشتغل على الاصول باكر الى اعمالك ولا تقع ضحية الاستفزازات تعود وتتضاعف الحظوظ مع وصول القمر الى برج الاسد يومي الاربعاء والخميس فتعيش اجمل ايام الاسبوع وتتحسّن الاوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الأمور.نجاح قدرة على التفاعل تقدم ارتياح واخبار سارة ومصالحة ونتائج ممتازة تختم الاسبوع مع مربعا فلكيا بين القمر في العذراء والشمس في الجوزاء من بيت العمل والاهتمامات العائلية والصحية مطلوب منك تهدئة الاجواء وادارة الاعمال بنجاح اسبوع فعال جدا ومهم جداً.

عاطفياً: ان وجود كوكب الحب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء امر مهم جدا فتكون انت الرابح الاكبر من التأثيرات الفلكية الرومنسية والدافئة ومن نوعية الحظوظ العاطفية والعائلية بانتظارك سوف تفرح لانفراج كبير للعازب ستكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا.

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