الامارات | «غوغل» تُطلق لوحة مفاتيح افتراضية بلغة «برايل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «غوغل» تُطلق لوحة مفاتيح افتراضية بلغة «برايل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة غوغل، أخيراً، لوحة مفاتيح افتراضية مدمجة بلغة برايل، لأصحاب الهمم من فاقدي البصر أو ضعافه.

وبدأت «غوغل» بتوزيع لوحة مفاتيح توك باك الجديدة، على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 5.0 أو الأحدث منها، وستصل بالتدريج لبقية المستخدمين خلال أيام قليلة؛ وفقاً لموقع تك إكسبلور البريطاني.

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وتتكون اللوحة من ستة مفاتيح، تمثل النقاط المستخدمة لإنشاء أحرف وأرقام ورموز بطريقة برايل؛ وذكرت «غوغل» في منشور على مدونتها، أن أي شخص استخدم سابقاً لغة برايل سيكون قادراً على استعمال البرنامج الجديد.

ويستخدم أصحاب الهمم - عادة - لوحات مفاتيح متصلة بأجهزة الحاسوب، تتيح الكتابة بطريقة برايل. وتبلغ كلفة أنظمة الكتابة تلك من 3500 حتى 15 ألف دولار؛ وفقاً للمؤسسة الأميركية لفاقدي البصر.

ويتوافر البرنامج، حالياً، باللغة الإنجليزية فقط، ويتفاعل مع المستخدمين أثناء الكتابة من خلال الكلام المنطوق أو الاهتزاز، مع توفير ميزة الإيماء، لحذف الحروف أو الكلمات أو بدء سطر جديد أو إرسال نص إلى مستلم.