متى يسمح للسيدة بممارسة الرياضة بعد الولادة؟.. مدربة توضح

هناك الكثير من السيدات لا يعرفن متى يبدأن ممارسة الرياضة عقب الولادة مباشرا أم الانتظار لفترة معينة، وذلك لاستعادة رشاقتهن بعد شهور الحمل.

وتستطيع المرأة مزاولة الرياضة بعد 6 أو 8 أسابيع في الولادة الطبيعية، في حين تحتاج من 8 أسابيع إلى 12 أسبوعا في الولادة القيصرية، وذلك لأنّ جسمها بحاجة إلى فترة معينة من أجل الشفاء والراحة واستعادة نشاطه، بحسب ما ذكرت المدربة الرياضية هيلدا الحمّال صالحة، التي قدمّت مجموعة من التمارين التي يمكن ممارستها من جهة، والتي يجب الابتعاد عنها من جهة أخرى، والطرق الصحيحة للبدء بها بعد استشارة الطبيب، وفقا للنهار اللبنانية.

أولا- البدء بممارسة التمارين الخفيفة حتى لو كانت من النساء اللواتي يمارسن الرياضة قبل وأثناء الحمل، لأنّ القيام بالتمارين القوية فورا يؤذي الجسم.

ثانيا- وضع جدول يومي متصاعد لتمارين الكارديو أقله البدء بـ30 دقيقة يوميا ومن ثم زيادة الفترة الزمنية أسبوعيا وتدريجيا.

ثالثا- عند ممارسة تمارين رفع الأثقال أو "weight training"، ابدأ بأوزان خفيفة ومن ثم زِد تدريجياً بإشراف مدرب.

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رابعا- يمكن ممارسة أنواع رياضة أخرى كالسباحة والمشي واليوجا الخفيفة، لأنّ هناك أنواعا من اليوغا قد تؤذي المرأة، لذا، يجب ممارستها بإشراف مدرب.

خامسا- ممارسة تمارين الإيروبيك مع إشراف مدرب ذي كفاءة وخبرة.

سادسا- ممارسة التمارين التي تقوي الحوض (Pelvic floor) بحذر ومع مراقبة من المدرب، على غرار تمارين الكيجل (Kegels) و Squats و Bird dog exercices Bridges، إذ تساعد في تقوية عضلات الظهر وعضلات منطقة الحوض وعضلات منطقة البطن.

وهناك مجموعة من التمارين يجب الابتعاد عنها وهي:

أولا- تجنّبي ممارسة تمارين Crunches و AbdominelCurs كي لا تضغطي على الجرح.

ثانيا- ابتعدي عن حمل الأوزان الثقيلة.

وفي النهاية، نصحت الخبيرة بأنه على المرأة الاستماع إلى جسدها، أي عند الشعور بالتعب أو عدم الراحة، عليها التوقف فورا عن ممارسة التمرين الرياضية.