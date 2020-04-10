نعت الفنانة اللبنانية رولا شامية، والدتها التي توفت مساء الخميس، وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد طلبت "رولا" من متابعيها الصلاة من المنزل حفاظًا على سلامتهم.
وعبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قالت "رولا": "بمزيد من الحزن والأسى، أنعى إليكم وفاة والدتي، وأطلب منكم حفاظا على سلامتكم في ظل الأوضاع الراهنة، مشاركتنا الصلاة لراحة نفسها من منازلكم".
وتفاعل معها عدد من أصدقائها الفنانين ومتابعيها، ومنهم المطربة اللبنانية نانسي عجرم، التي علقت لها قائلة: "قلبي معك رولا، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسما".
من هي رولا شامية؟
ورولا شامية هي ممثلة لبنانية كوميدية، بدأت أولى أعمالها الفنية في عمر الخامسة عشر، ومن ثم درست التمثيل والمسرح، لتبدأ مسيرتها الفنية في العام 1995، وكان أول ظهور لها في برنامج كوميدي "لا يمل"، ثم انتقلت لقناة "إم تي في" اللبنانية وبعدها شاركت بعدة مسلسلات لبنانية وعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة اللبنانية رولا شامية.. والفنانة: صلوا عليها في منازلكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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