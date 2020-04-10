أطباق جديدة.. طريقة تحضير بطاطا بالعسل والقرفة

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شعور بالملل انتاب بعض السيدات بعد مد الحظر بسبب كورونا أسبوعين إضافيين، كونهن قدموا جميع الأصناف لأسرتهن، ولذلك تحاول "هُن" تقديم أطباق جديدة ومنها طبق البطاطا بالعسل والقرفة.
مقادير البطاطا بالعسل والقرفة
-4 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة إلى مكعبات
- ربع كوب زيت زيتون
- ربع كوب عسل نحل
- ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة
- ملح وفلفل أسود مطحون طازج
طريقة البطاطا بالعسل والقرفة
سخّني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت.
ضعي طبقة من البطاطا في صينية، ثم رشي زيت الزيتون، والعسل والقرفة والملح والفلفل الأسود على البطاطا، ثم حمصيها في الفرن من 25 إلى 30 دقيقة، حتى تنضج.
أخرجي البطاطا من الفرن وضعيها في طبق التقديم، ورشّي عليها مزيدا من زيت الزيتون.
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