بطريقة كوميدية.. شقيقة روبي تغني "نار" لحكيم بصحبة زوجها عبر تيك توك

شاركت الفنانة الشابة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك"، بصحبة زوجها إسلام صيام لاعب كرة قدم وابن الحكم الدولي السابق عصام صيام، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي.

وظهر الثنائي، أثناء تواجدهما بالمنزل، خلال تأديتهاما مقطع من أغنية "نار" للمطرب الشعبي حكيم، بطريقة كوميدية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ8 آلاف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "نورتوا التيك توك"، و"اعملوا فيديوهات تاني"، و"ضحكتوني جدا".

وخلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك"، لشغل وقت فراغهن ونشر الفيديوهات الكوميدية، وتجسيد وتقليد بعض المقاطع المشهورة بالأفلام والأغاني وغيرها.