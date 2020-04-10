نجمات بالـ جمبسوت يتمتعن بـ الأناقة والجرأة

القاهرة – لايف ستايل باتت موضة الـ جمبسوت الموضة الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي وأصبحت هذه القطعة التي اجتاحت منصات العرض خيار النجمات بديلاً عن الفساتين في الحفلات والإطلالات العامة والمناسبات المميزة . ووضعت دور الأزياء والمصممين العالميين ثقلهم وخبرتهم في إنتاج تصاميم جمبسوت راقية ومميزة وتناسب السيدة في كل نشاطاتها وتنافست فيما بينها لجذب النجمات العالميات لاختيار الجمبسوت الذي يناسبهم ويليق بهم. موديلات جمبسوت تمنحك جسماً ممشوقاً ولا يقتصر الجمبسوت بقماش محدد بل يتنوع بين قماش الحرير والدانتيل والتول والدنيم والمخمل والجلد وغيرها من الأقمشة ، كما تتنوّع ألوانه بين الأزرق والأبيض والأسود والفضي والأصفروالذهبي والأحمر وغيرها من الألوان. وتتنوع نقشات الجمبسوت بين المنقّط والمخطط والبرّاق ونقشات النمر والمطبّع بالورود والفراشات والرسمات والطبعات . Advertisements ونجد تصاميم الـ جمبسوت الطويل والقصير والسراويل والشورتات والتنانير وبالأكمام الطويلة والقصيرة وبدون أكمام والجمبسوت بكتف واحد وغيرها من التصاميم المميزة . إليكم بعضاً من صور النجمات العربيات والعالميات بالـ جمبسوت . وقـــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ : فساتين محجبات سواريه دانتيل من وحي مدونات الخليج فستان الدانتيل المثقوب ينطق بأنوثتك هذا الصيف

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