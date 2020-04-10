وفاة نجمة راب أمريكية بعمر 25 عاما.. ووسائل إعلام: جرعة مخدرات زائدة

بشكل مأساوي، توفيت نجمة موسيقى الراب الأمريكية الصاعدة شينا روجرز عن عمر 25 سنة.

وأكدت عائلة نجمة الراب من خلال إدارة أعمالها، نبأ وفاتها، ووفقا لروسيا اليوم، كتبت أسرة شينا في بيان: "كانت شينا محبوبة للغاية وسنفتقدها بشدة".

وفيما ما يزال سبب وفاتها مجهولا حاليا، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن المغنية ماتت "بجرعة زائدة" من المخدرات.

Advertisements

بدأت شينا حياتها المهنية كعارضة أزياء، حيث وقعت عقد عمل مع Ford Models في سن 14.

ثم انتقلت بعد ذلك للعمل مع المنتج الموسيقي الراحل A$AP Yams، وعندما انخرطت في فرقة الهيب هوب الأمريكية A$AP Mob، بدأت شينا تتخذ طريقها كمغنية راب.

وعانت مغنية الراب الشابة من إدمان المخدرات، وتمكنت من التغلب عليه، حتى أن وفاة والدتها بعد عام من الانتهاء من إعادة التأهيل، لم يجعلها تنتكس وحاولت ألا تدع هذه المأساة الشخصية تعيدها إلى الطريق المظلم في المخدرات مرة أخرى، وفقا لتصريحاتها إلى Pitchfork في عام 2018.

اشتهرت شينا بأغنياتها Selfie وGlen Coco كما أصدرت أسطوانة مطولة (EP) بعنوان I'm Not Here، ومجموعة أخرى من الأغاني التي لاقت رواجا، وفقا لصحيفة ميرور.