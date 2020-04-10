سوسن بدر في صورة مع شيرين رضا: قلت أنشر حاجة إيجابية.. ومالقتش أجمل من حبيبتي

شاركت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة شيرين رضا، أثناء جلسة تصوير خضعا لها.

وارتدت الفنانتان ملابس بيضاء اللون، وأرفقت الفنانة تعليقا على الصورة التي شاركتها قائلة: "الصور دى مكنش المفروض تنزل دلوقتى.. بس أنا كان نفسى أنزل حاجة جميلة وإيجابية اليومين دول وملقتش أجمل من صورى مع حبيبتى شيرين رضا".

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يشار إلى أن سوسن بدر انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، والذي عُرض على شاشة dmc، وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، يسرا اللوزى، وآخرون، تأليف هالة الزغندى، إخراج شيرنى عادل.