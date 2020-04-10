تسالي الحظر.. طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت

بسكويت الشاي من تسالي الحظر، صباحا ومساء، فهو من السناكس المحببة للكثيرين، وأحيانا يصبح شراء البسكويت مكلفا وصعبا في ظروف الحظر المقادير 2 كوب ونصف دقيق. كوب سكر. 1/2 كوب حليب. 12 ملعقة كبيرة زبدة في درجة حرارة الغرفة. بيضة كبيرة. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ½ ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ويقلب جيدًا. في وعاء آخر تخفق الزبدة بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين. Advertisements يضاف السكر مع الاستمرار في الخفق بسرعة بطيء لمدة دقيقتين. تضاف البيضة والفانيليا ويخفق الخليط لمدة دقيقة. يضاف الدقيق والحليب ببطء، ويعجن حتى تتكون لديكِ عجينة طرية ومتماسكة. يقسم العجين إلى قسمين ويغلف بورق بلاستيك. يوضع العجين في الثلاجة لمدة ساعتين. يخرج العجين من الثلاجة ويترك في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق ثم تفرد بين ورقتي زبدة. يسخن الفرن عند درجة حراة 300. يشكل العجين بواسطة أشكال البسكويت ثم يرص في صينية عليها ورق زبدة. يوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. يخرج البسكويت من الثلاجة ثم يوضع في الفرن لمدة 15 دقيقة.

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