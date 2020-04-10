شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني وزوجته يتبرّعان لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير، أمس، أن الممثل الأميركي جورج كلوني، وزوجته أمل علم الدين، تبرّعا بأكثر من مليون دولار للمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس «كورونا». وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن جورج (58 عاماً) وأمل (42 عاماً) سيوزعان تبرّعاتهما على ست منظمات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جورج كلوني وزوجته يتبرّعان لمكافحة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.