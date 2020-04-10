الامارات | «بادري».. مبادرات لتطوير القدرات و«تبادل المعرفة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بادري».. مبادرات لتطوير القدرات و«تبادل المعرفة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مبادرة «بادري لتبادل المعرفة» الافتراضي، عبر شبكة الإنترنت، حيث نظّمت أولى جلساتها التي حملت عنوان «التعليم الإلكتروني.. عالم من الفرص بين يديك» بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتوفر المبادرة الجديدة العديد من المنصات الرقمية بهدف دعم تبادل المعرفة وتعزيز التفاعل بين أصحاب المصلحة من أفراد المجتمع، وتشجيعهم على مشاركة الخبرات ومصادر العلم، كما تسعى المبادرة إلى حثّ المشاركين على الاستثمار الأمثل في قدراتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز التضامن في ما بينهم في ظل تحول العالم نحو تبني طرق جديدة للتعلم نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كل أربعاء

تهدف الجلسات النقاشية الافتراضية التي تقام كل يوم أربعاء عبر برامج الفيديو والويب مثل «زووم ويبينار» (ZOOM Webinar) و«إنستغرام لايف» (Instagram Live) و«تويتر لايف» (Twitter Live) إلى توسيع نطاق نظام التعلم من خلال اختيار موضوعات تهمّ المشاركين، وإتاحة الفرصة أمامهم لمناقشتها وتبادل الخبرات وتقديم الأدوات والأفكار والمهارات اللازمة لمساعدة الغير على مواجهة التحديات الحالية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس «كورونا-19».

مشرفون متخصصون

يشرف على جلسات المبادرة النقاشية مجموعة من المتخصصين التابعين للأكاديمية لتقديم تجربة مثمرة ومتكاملة لأفراد المجتمع بشكل تفاعلي، حيث شهدت أولى الجلسات حضور 25 مشاركاً ناقشوا أهمية التعلم الإلكتروني، وتبادلوا الآراء حول منصات التعلم الإلكترونية المختلفة، وقدموا نصائح واستراتيجيات مختلفة حول آلية اختيار الدورة التدريبية عبر الإنترنت، وأهمية الالتزام بإنهائها لتحقيق الفائدة منها.

رعاية ذاتية

تعقد في 15 أبريل الجاري جلسة أخرى بعنوان «كيف تحافظ على صحتك النفسية خلال فترة التباعد»، ستديرها الدكتورة ريما بني عباسي، استشارية نفسية إماراتية في مركز الطب والعلاج النفسي في مدينة دبي الطبية، والتي ستعرّف المشاركين بخمس استراتيجيات لمساعدة الأفراد على التأقلم مع التحديات الناتجة عن الوباء.

وتستعرض عباسي خلال الجلسة فوائد تبني الممارسات الصحيحة التي تعكس الخبرات والحاجات الشخصية، وأهمية الحفاظ على الرعاية الذاتية الشاملة، إلى جانب الحديث عن ضرورة الالتزام بالقيود المحددة.

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الشركات الناشئة

وتحت عنوان «هل الوقت ملائم لرواد الأعمال لتأسيس شركات؟»، ستجمع الجلسات النقاشية الافتراضية يوم 22 أبريل الجاري موجّه رواد الأعمال عبدالعزيز الياس بالمشاركين، الذي بدوره سيسلط الضوء على أهمية التكيف مع خيارات المستهلك المتغيرة.

تعلم بقالب جديد

قالت مديرة أكاديمية بادري الدكتورة منى راشد آل علي: «انطلاقاً من رسالتنا الرامية إلى تعزيز التعليم وتنمية القدرات والمهارات، تسعى الأكاديمية إلى إعادة تقديم عملية التعلم بقالب جديد، بهدف دعم مجتمع الباحثين عن المعرفة ومساعدتهم على مواجهة الظروف الجديدة».

وتابعت مديرة أكاديمية بادري، أن «تجربة التعلم عن بعد تفتح المجال واسعاً نحو تمكين الأجيال ونشر العلم والمعرفة، كونها تركز بشكل خاص على التعلم العملي بهدف بناء قدرة المشاركين على الاستفادة من الخبرات التي يكتسبونها، وتمكينهم من تطبيقها بصورة عملية لتحقيق النجاح في بيئة الأعمال الحالية».

آلية التسجيل

تتيح الأكاديمية المجال أمام الراغبين في المشاركة بالجلسات المقبلة والتعرف إلى مواعيد وموضوعات الجلسات الجديدة، زيارة مواقع التواصل الاجتماعي @Badiriacademy أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].

- منصات رقمية بهدف دعم تبادل المعرفة والتفاعل بين أفراد المجتمع.

- تشجع المبادرة المشاركين على الاستثمار في قدراتهم الشخصية.