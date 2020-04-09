دراسة تحذر من ألعاب الفيديو العنيفة للأطفال أثناء فترة العزل المنزلي

خلال فترة العزل المنزلي يلجأ الأطفال إلى قضاء أوقاتهم في اللعب لفترة طويلة، دون إلمام الأهل بخطورة ذلك على أطفالهم، حيث تزيد العنف عند الأطفال بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور".

وحذرت دراسة نشرتها مجلة "جاما لطب الأطفال" من ممارسة الأطفال في عمر 6 سنوات ألعاب الفيديو، حيث تؤثر سلبا على النمو العقلي لديهم.

وأوضحت الدراسة أن ألعاب الفيديو تشحن الأطفال بالغضب والانفعالات التي تزيد ميول العنف، لذلك في حال تفضيل الأطفال ألعاب الفيديو يجب تجنب الألعاب العنيفة.

يجب على الآباء ضبط إيقاع يوم الطفل خلال فترة العزل، وتشدد على ممارسة الرياضة والتمارين والنشاط البدني، مع ألعاب أخرى مثل المونوبولي، أو ألعاب الاختبارات المعلوماتية، أو ألعاب الورق والشطرنج والدومينو التي تنمي حس التنافس والتفكير والحساب، من دون إثارة نزعة العنف.