فيديو.. لراغبات الشعر الكيرلي.. 3 طرق منزلية لتجعيد الشعر بـ"الشوكة والبنسة"

الشعر الكيرلي هو رغبة الكثير من الفتيات وفي سبيل الحصول على أفضل النائج يتبعن روتينا يوميا ويستخدمن منتجات معينة ليعود الشعر إلى طبيعته المجعدة بدلا من الفرد التقليدي.

ولكن فتاة تدعى بريانكا استخدمت أدوات غير تقليدية في المنزل لتجعد شعرها، ونشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "تيك توك"، ليتبادله رواد "السوشيال ميديا"، معجبين بطريقتها البسيطة وأدواتها غير التقليدية.

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استخدمت الفتاة بحسب "ٍسبوتنيك"، "الشوكة والبنسة، وفرشاة للمكياج"، مع مكواة الشعر لتسلي نفسها خلال وقت الحظر الصحي المفروض على مستوى العالم.

وخلصت بريانكا إلى 3 نتائج مختلفة للشعر المجعد، فكل أداة أدت إلى شعر كيرلي يختلف في ملمسه ومظهره عن الآخر.