بـ"باروكة صفرا وسيجارة".. شقيقة مي سليم تقلد هند رستم في "الزوج العازب"

شاركت الفنانة دانا حمدان، شقيقة مي سليم وميس حمدان، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك".

وظهرت "دانا" مرتدية "باروكة" صفراء، وجلبابا أسود اللون، فضلا عن إمساكها بسيجارة، خلال تأديتها مشهدا للفنانة هند رستم في فيلم "الرجل العازب".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ20 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "نورتي التيك توك"، و"أنتي ممثلة شاطرة أوي"، و"عرفتي تقليدها حلو".

وخلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك" لشغل وقت فراغهن ونشر الفيديوهات الكوميدية، وتجسيد وتقليد بعض المقاطع المشهورة بالأفلام والأغاني وغيرها ومن بينها أغنية "بكلمك مش بترد".