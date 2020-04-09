بالأحضان.. غدير السبتي تستقبل ابنتها بعد شفائها من كورونا (فيديو)

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية غدير السبتي، وهي تفاجئها بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.
ورصد مقطع الفيديو الذي نشرته "العيدان" عبر حسابها على "إنستجرام"، دخول الفتاة على والدتها الفنانة الكويتية وهي ترتدي الكمامة، لتستقبلها الفنانة الكويتية غدير السبتي بالأحضان والصريخ.
وكانت غدير السبتي، أعلنت عبر حسابها على "انستجرام" إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد، إذ نشرت صورتها معلقة عليها: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".
وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة الكويتية وقتها على صورة ابنتها متمنين لها الشفاء العاجل.
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