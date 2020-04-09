صور.. تحدي المخدة.. موضة جديدة خلال الحظر تجتاح السوشيال ميديا

لا يزال أخذ الحيطة، وممارسة التباعد الاجتماعي هو السمة الأساسية المنتشرة في كل العالم، نظرا لأن الجميع يمكثون في بيوتهم خلال فترة الحظر الصحي تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ابتكر عدد من مشاهير الموضة وعارضات الأزياء و"السوشيال ميديا"، موضة جديدة من نوعها.

انتشرت عبر صفحاتهم صور وهم مرتدين المخدات على حزام حدد الخصر، تلك الموضة أطلقن عليها "تحدي المخدة"، وظلت كل فتاة شهيرة تتحدى أخرى لترتدي المخدة وتصور نفسها وتنشر الصورة عبر "إنستجرام".

استوحت الفتيات تلك الموضة الغريبة من وحي الحظر المنزلي، فالجميع يلزم المنازل ومنع عليهم الخروج إلا للضرورة القصوى ولسبب بعينه، فكان ارتداء "المخدة"، للتعبير عن الخروج في حدود المنزل هو التحدي الجديد.

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كما يمتلئ تطبيق TikTok بالفيديوهات المتعلقة بتحدي المخدة، #QuarantinePillowChallenge، وهذا التحدي يرى أن الموضة هي وسائد كفساتين مثبتة في مكانها بحزام مع إكسسواراتها، فهو يضفي معنى جديدًا تمامًا على ملابس النوم، بحسب وصف مجلة "فاشون".

وينتشر هذا التحدي عبر دول العالم المختلفة، خاصة بين أوروبا وأمريكا، ويأتي بعد عدد من التحديات التي انتشرت مؤخرا، بينها الرقص، ومكياج كورونا وغيرها من الترندات.