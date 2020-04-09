في أسبوع آلالام.. طريقة عمل الطعمية في المنزل

بالتزامن مع أسبوع آلالام الذي يتميز بطقوسه الخاصة وأكلاته المميزة ومنها الطعمية، ونظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يقدم لك موقع "هن" طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل، بدلًا من شرائها. مقادير عمل الطعمية 1/2 كيلو فول مدشوش مقشر. كرات. جذور البصل الأخضر الخضراء. شبت. كزبرة. بقدونس. 10 فصوص ثوم مفروم. 2 ملعقة كبيرة ملح. شطة (حسب الرغبة). Advertisements 1/2 ملعقة فلفل أسود. 2 ملعقة كزبرة مطحونة. 4 ملاعق صغيرة كمون مطحون. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. بصلة متوسطة الحجم. طريقة عمل الطعمية ينقع الفول المدشوش ليلة كاملة، ويصفى الفول من الماء ويغسل ويفرم في الكبة حتي يصبح عجينًا. تغسل الخضرة، وتفرم مع البصل في الكبة، يضاف الثوم والتوابل. يوضع الخليط السابق على الفول ويعاد الفرم مجددا. يحفظ العجين في أكياس في الفريزر. عند الاستخدام تشكل الطماطم حسب الرغبة، وتوضع في زيت غزير ساخن. يمكن وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الطعمية الجاهزة.

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