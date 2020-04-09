فيديو.. "بطل حرب".. هكذا استقبل الجيران سيدة إسبانية بعد شفائها من كورونا

يبدو أن مشاهد فيروس كورونا ليست كلها مأساوية وحزينة، وذلك بعد أن استقبل سكان حي سكني في مدينة إشبيلية الإسبانية، جارتهم التي عادت إلى منزلها بعد شفائها من الفيروس القاتل، لتحظى باستقبال الأبطال من قبل جيرانها.

ووفقا لوكالة سبوتنك، فإن سكان الحي استقبلوا جاراتهم العائدة من المشفى على أنغام الموسيقى وسط موجة من التصفيق الحار، للجيران الذين تجمعوا على شرفات ومنافذ بيوتهم مرحبين بها.

وظهرت السيدة في المقطع المصور الذي تم تداوله على مواقع التواصل وهي تمشي ببطء في حالة من الدهشة.

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وأعلنت سلطات الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 757 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أرجاء البلاد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، وإضافة 6180 إصابة أخرى.

وقالت وزارة الصحة في إفادتها اليومية عن مستجدات تفشي الوباء في البلاد، إن إجمالي الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها بلغ 146 ألفا و690 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 14 ألفا و555 حالة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن معدل الزيادة اليومية بالوفيات كنسبة من إجمالي عدد الوفيات، بلغ 5.5% مقارنة بـ5.7% يوم أمس الثلاثاء، عندما سجلت البلاد 743 حالة وفاة جديدة.