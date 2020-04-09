قائمة بأحدث صيحات مناكير الأظافر لموسم الربيع 2020

مع استقبال موسم الربيع حان الوقت لتجربة بعض الصيحات الجمالية الجديدة، وأفضل مكان للبحث عن الإلهام هو مدرجات ربيع 2020، والتي أتت مليئة بالإطلالات الجمالية المبتكرة لتتناسب مع الأزياء الجريئة من الآيلاينر الملون بنمط Euphoria إلى الشعر المستعار الملون في عرض جريمي سكوت إلى الرموش المبالغ فيها، ولكن بالإضافة إلى كل صيحات الشعر والمكياج، كانت اتجاهات مناكير الأظافر في ربيع 2020 جذابة وملفتة للأنظار.

إليك أحدث صيحات مناكير الأظافر لربيع 2020 والتي تناسبك سواء كنت تفضلين الأنماط المينماليست أو الأنماط الجريئة المبالغ فيها.

جيريمي سكوت

مشرقة ومعقدة هكذا بدت صيحة المناكير التي عرضها جريمي سكوت على مدرجه لربيع 2020، قد يكون من الصعب إعادة إنشاء هذا النوع من التصميم بمفردك، ولكن يمكنك الاستعانة بملصقات الأظافر في المنزل أو حجز موعد في مركز تجميل بعد انتهاء الحجر الصحي لتجربة هذه الأنماط الملونة.

كيت سبيد

كانت أنماط مناكير الأظافر في عرض كيت سبيد لربيع 2020 بسيطة للغاية، ولكنها قدمت إلهاما مذهلا وكلاسيكيا للموسم الجديد، كل لون طلاء يتطابق مع الألوان اللامعة للأزياء التي ارتدتها العارضات، قد تكون خيارا واضحا ولكنها طريقة مضمونة لإكمال أي إطلالة.

خاييت

كان عرض الربيع لخاييت عبارة عن مجموعة منتقاة من قطع الملابس الريفية الحديثة، وقد تم تنسيق المزيج البري للطبعات والأقمشة، مع اتجاه طبيعي من مناكير الأظافر؛ إذ تم الاكتفاء فقط بطبقة علوية لامعة لإضافة لمعان على الأظافر الطبيعية، التوازن هو كل شيء، لذلك إذا كنت تحاولين الابتعاد عن الصيحات الأكثر جرأة هذا الموسم، فهذا الاتجاه مثالي لك.

بوصفها علامة رائدة في فئة ستايل الشارع، استعانت علامة كيث بفن الرسم على الأظافر في مدرجها الأخير، فظهرت معظم العارضات بأظافر عادية طبيعية من دون أي إضافات، في حين ظهرت أخريات بأظافر محددة بخطوط بيضاء مع طبقة من المناكير الشفاف الطبيعي غير اللامع لإزالة أي لمعان مشتت للانتباه.

راغ إند بون

قدمت علامة Rag & Bone على مدرجها مناكير بسيط بقاعدة سوداء مزينة بنقاط بيضاء لجذب الانتباه، وقد بدا هذا الاتجاه متناسقا مع قطع الأزياء الأنيقة في ظلال ألوان غنية.

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أولا جونسون

في مصادفة رائعة، اعتمدت أولا جونسون اتجاها مطابقا لاتجاه المناكير الذي رأيناه على مدرج Kith، ولكن بلون معاكس، حيث تأتي الأظافر محاطة بالخطوط السوداء على طول الجزء العلوي والجوانب مع قاعدة عارية لخلق مظهر بسيط.

تومي هيلفيغر × زيندايا

مجموعة تعاون زندايا مع تومي هيلفيغر من أزياء وصيحات جمالية كانت مستوحاة من السبعينيات، ولإكمال المظهر، اعتمدت العارضات الأظافر الطويلة التي كانت شائعة في السبعينيات في ظلال ألوان محايدة لامعة.

رولان موريت

قدم المصمم الفرنسي المفضل لدى المشاهير أمثال بليك لايفلي وميغان ماركل، مجموعة مستوحاة من نيويورك، مركّزا على الاستدامة هذا الموسم، مع إعطاء الأولوية للأسلوب الشخصي بدل الاتجاهات الرائجة، وقد نمّط المناكير على شكل أمواج ملونة لتتناسب مع المجوهرات الملونة.

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