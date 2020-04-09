الامارات | عربات خيول فيينا.. من تحف سياحية إلى توصيل الطعام للمسنين المعزولين

شكرا لقرائتكم خبر عن عربات خيول فيينا.. من تحف سياحية إلى توصيل الطعام للمسنين المعزولين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما توقفت عربات الخيول الشهيرة في فيينا عن أخذ السياح في جولات قصيرة في العاصمة النمسوية وسط تفشي فيروس كورونا، تحولت من تحف سياحية إلى وسيلة لتوصيل الطعام إلى المسنين.

وتشارك هذه العربات أو "فياكر" كما يطلق عليها في فيينا، في مبادرة لتوصيل الطعام في إحدى المناطق المركزية في المدينة الذي تضرر بشدة جراء إجراءات الإغلاق التي فرضت لوقف انتشار الفيروس.

وبدلا من تقديم الطعام للضيوف، كانت مطابخ الفندق تقدم 200 إلى 300 وجبة يوميا للمسنين الذين يعيشون في المنطقة.

ويقوم بالتسليم متطوعون يستخدمون كل أنواع المركبات ووسائل النقل، ومن بين هؤلاء كريستيان غيرزبيك سائق إحدى عربات "فياكر" الذي يقول إنه مع توقف الأعمال التجارية "ما زال يتعين علينا تحريك الخيول، فهي تريد الخروج بعد الشتاء".

ويضيف "لذلك فكرت بأنه يجب علينا دمج ذلك مع عمل مفيد لمن يحتاج إليه".

وتشكّل هذه المبادرات شريان حياة للمسنين المستفيدين منها ومنهم أنيليسه نيبنفوهر التي تقول إنها تعتقد أن عمليات التسليم كانت "رائعة"، مضيفة "طلبت من الرجل على الهاتف أن يوزع القبلات على كل الفريق".

وتشير المديرة العامة لفندق "إنتركونتيننتال" بريجيت تراتنر إلى أن سائقي العربات كانوا أول من استجاب للدعوة إلى التطوع من أجل تسليم الطعام، إضافة إلى سائقي سيارات وراكبي دراجات هوائية.

وتقول تراتنر التي وصفت إنتركونتيننتال فيينا بأنه جزء جوهري من الدائرة الثالثة في فيينا إنه عندما بدأت أزمة فيروس كورونا "فكرنا تلقائيا: هل هناك أي طريقة يمكننا المساعدة من خلالها؟