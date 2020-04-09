كيف أثرت الهرمونات على الرجال خلال الحظر؟.. "عاوزين نتجوز"

ساعات طويلة بالمنزل، ربما اليوم بأكمله للبعض، لا مقاهي ولا تجمعات مع الأصدقاء، بات الخروج محظورا والسفر ممنوعا، حتى أن مباريات كرة القدم التي تشغل اليوم، وتفكيرهم لم تعد متاحة الآن، أوقات وساعات عصيبة يعيشها الرجال خلال فترة الحجر المنزلي، والحظر الشامل، فلم يعد أمامهم سوى المكوث بالمنازل، بسبب أزمة فيروس كورونا العالمي.

اكتئاب، وسوء تفكير، وخلافات على أبسط الأشياء، أمور بات يمر بها أغلب الرجال، كأنهم يعيشون فترة اضراب هرمونات كالجنس الناعم.

حاسس إني عاوز أتجوز

يقول "محمود. أ" 26 عاما، إنه مكرس حياته لكرة القدم، وجلسات أصدقائه على المقهى التي باتت من الممنوعات، في الوقت الحالي، قائلا: "حاسس إني عاوز أتجوز، مبقاش في كورة ولا قهوة، ومسيطر عليا إني عاوز أتجوز فعلا دلوقتي".

بفتكر حاجات لمراتي من 10 سنين

من جانبه، أوضح "علاء. أ" 38 عاما، أن الفراغ بات يتملك منه حتى إنه يظل يتذكر أمورا قديمة لزوجته من أجل افتعال لغة حوار، قائلا: "بفتكر لمراتي حاجات فات عليها 10 سنين عشان نتخانق ولا نتصالح ولا أي حاجة".

وتابع: "في اكتئاب وفراغ مخلي مزاجي دايما مقلوب ومعنديش اختيار إلا قاعدة البيت".

عندي اكتئاب من قفل المطاعم.. حاسس إني جعان

من جانبه، يوضح "محمد. ع" أنه يعيش أياما من الاكتئاب بسبب غلق المطاعم، ما يجعله يفكر في الطعام دوما، حتى وإن كان متوفرا في المنزل، قائلا: "حاسس إني جعان وزعلان وعندي اكتئاب من الإحساس ده".

متى تؤثر الهرمونات على الرجال

من جانبه، قال الدكتور خالد النمرسي، استشاري النساء والتوليد، إن هرمونات الرجال ثابتة مش متغيرة، على عكس هرمونات الإناث، مؤكدًا أن متلازمة ما قبل الحيض، أو الحمل والولادة، كلاهما أمور تؤثر على هرمونات الجنس الناعم المتغيرة، وتصيبهن بالتوتر والعصبية، وما شابه، قائلًا: "هرمونات الذكورة اللي بتنتج من الغدد الذكورية ثابتة، ومش متغيرة ولا بيحصلها خلل إلا في حالات ضعيفة، أو مرضية".

أسباب الخلل الهرموني للرجال

وتابع خلال حديثه لـ"هن"، أن أمراض الخصيتين، واحدة من أهم أسباب تغير الهرمونات الذكورية، والتي قد تؤدي بالفعل لما يلي:

التوتر والتغيرات المزاجية

ضعف الانتصاب

انخفاض الرغبة الجنسية

زيادة الدهون في الجسم

العقم في بعض الحالات

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زيادة هرمون الأنوثة

وأشار الطبيب إلى أن زيادة هرمون الأنوثة "الاستروجين" لدى الرجال قد يؤدي بالفعل لتغيير الهرمونات عند الذكور، وخللها، مؤكدًا أن تلك الهرمونات قد يزيد مستواها عند الرجال بسبب بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات "ب ، ج" والحبوب الكاملة، لأنها تزيد من مستوى الاستروجين.

كما حذر الطبيب من تناول المكملات الغذائية التي تعمل على بناء العضلات، مما تعمل على زيادة تلك الهرمونات عند الرجال، وخلل الهرمونات الذكورية الرئيسية.

أعراض الخلل الهرموني عند الرجال

يوجد بعض الأعراض التي تشير لخلل الهرمونات عند الرجال، وفقًا لموقع webmd تعرف عليها:

التثدي

فقدان الرغبة الجنسية

التعرق

الاكتئاب

زيادة الوزن، أو فقدانه بشكل ملحوظ

الإعياء والتعب الشديد

الحساسية المفرطة

جفاف في الجلد

انتفاخ في الوجه

عف العضلات

العطش المتواصل

العصبية والقلق والانفعال السريع

العقم