"ليمون بعيدان القرنفل".. حيلة ربات البيوت للتخلص من الناموس

كائنات متطفلة لا تسبب غير الإزعاج، باللدغ أو الزن نستيقظ من ذروة أحلامنا نبحث عن أي شيء يخلصنا منها، وباعتبار المبيدات غير مستحبة داخل المنازل خاصة في الوقت الحالي بعد إقرار حظر التجوال الجزئي فقد أبدعت بعض من ربات البيوت حيلة ذكية تجنبا للناموس وإزعاجه دون التأثير على صحة عائلتها.

المكونات المستخدمة في تلك الوصفة بسيطة ومتاحة في كل البيوت "ليمونة واحدة نصفين وعيدان قرنفل"، تقوم ربة المنزل بشطر الليمونة لنصفين وغرس أعواد القرنفل بها وتركها على صحن بالمكان الذي يوجد به ناموس.

ويجب التأكد من عدم وجود فواكه أو خضروات أو خبز خارج الثلاجة أو مكشوف، لأنه يعتبر مكانا خصبا لحياة الناموس والتكاثر عليها.