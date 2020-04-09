للأمهات في الحظر.. طريقة عمل ألبان كيك بالموز

يعتبر البان كيك بالموز، من أكثر الفطائر المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده.

واليك طريقة عمل البان كيك بالموز، على طريقة الشيف "سالي فؤاد".

مقادير البان كيك بالموز

كوب دقيق

كوب حليب

بيضة

2 ملعقة صغيرة بكينج باودر

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

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2 موزة ناضجة مهروسة

رشة ملح

طريقة تحضير البان كيك بالموز

- نخلط الدقيق والسكر والبيكينج باودر والملح معًا.

- نخلط المكونات الرطبة معًا (البيض والزيت والموز والزيت والحليب).

- نخلط المكونات الجافة مع الرطبة بالتدريج مع التقليب الجيد.

- نسخن مقلاة تيفال ونضعها على نار متوسطة.

- نصب الخليط على المقلاة بمقدار ربع كوب.

- نتركها على النار حتى يصبح لونها ذهبيًا من أسفل ثم نقلبها لتأخذ اللون الذهبى من الوجهين.

- تقدم الفطائر مع العسل أو النوتيلا أو المربى.