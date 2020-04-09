الفساتين الواسعة في مجموعات ربيع وصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 04:40 صباحاً - خلال عروض الازياء العالمية هيمنت موضة الفساتين الواسعة التي تضفي على إطلالاتك المزيد من التألق.
الفساتين الواسعة هي الخيار المثاليّ لأيّام الصيف الحارّة، كما أنّها أحد عناصر أناقة السبعينيّات الظاهرة في مجموعات ربيع وصيف 2020.
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أفضل طريقة لوصف هذه الفساتين هي أنّها طويلة ومتطايرة، لكنّ قصّاتها مستقيمة نوعاً ما، مع عناصر منسدلة تعزّز انحناءات الجسم.
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من نيويورك الى لندن، ميلانو وباريس، منحتنا مختلف الدور فساتين عملية شيك نجد من ضمنها كل ما يتلائم مع خروجاتنا المختلفة من الصباح حتى الليل. أكنا نبحث عن القصات الراقية الرصينة لارتدائها الى العمل، الفساتين سهلة الإرتداء الشيك التي ترافقنا في عطلات نهاية الأسبوع، أو الستايلات التي تستقطب الأنظار التي نرغب بالخروج بها مع الأصدقاء، كلها متوفرة بقصات مميزة بما يتلائم مع صيحات الموسم للفساتين. من هنا، جمعنا لك أبرز هذه الصيحات لتبدأي بالتسوق على الفور.
فساتين بأكمام غير التقليدية:
الأكمام الواسعة ذات الحجم الكبير هي مفتاحك للفساتين الأكثر شعبية لربيع 2020، من الأكمام المنتفخة مثل فساتين الأميرات الى الأشكال الأكثر نعومة ورومانسية. أكنت ستختارين فستانك ذو الأكمام الضخمة بلون زاهي أو بلون حيادي أو بنقوش مرحة، ستبدين غاية بالشياكة إن نسقت هذا الفستان مع حذاء رياضي للمسة غير متوقعة.
فساتين واسعة A LINE
لم تقتصر فساتين الـ A line على الموديلات الطويلة بل حرصت أشهر الماركات العالمية على تقديم فساتين قصيرة تعلو الركبة، أجمل التصاميم حملت توقيع بورا أكسو Bora Aksu و Marques'Almeida ، اعتمدي هذه الصيحة لتظهري بقامة أطول مما أنت عليه.
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