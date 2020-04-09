الفساتين الواسعة في مجموعات ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 04:40 صباحاً - خلال عروض الازياء العالمية هيمنت موضة الفساتين الواسعة التي تضفي على إطلالاتك المزيد من التألق.



الفساتين الواسعة هي الخيار المثاليّ لأيّام الصيف الحارّة، كما أنّها أحد عناصر أناقة السبعينيّات الظاهرة في مجموعات ربيع وصيف 2020.





تابعي المزيد: فساتين A Line واسعة موضة 2020



Cedric Charlier





أفضل طريقة لوصف هذه الفساتين هي أنّها طويلة ومتطايرة، لكنّ قصّاتها مستقيمة نوعاً ما، مع عناصر منسدلة تعزّز انحناءات الجسم.





تابعي المزيد: فساتين واسعة موضة ربيع وصيف 2019





من نيويورك الى لندن، ميلانو وباريس، منحتنا مختلف الدور فساتين عملية شيك نجد من ضمنها كل ما يتلائم مع خروجاتنا المختلفة من الصباح حتى الليل. أكنا نبحث عن القصات الراقية الرصينة لارتدائها الى العمل، الفساتين سهلة الإرتداء الشيك التي ترافقنا في عطلات نهاية الأسبوع، أو الستايلات التي تستقطب الأنظار التي نرغب بالخروج بها مع الأصدقاء، كلها متوفرة بقصات مميزة بما يتلائم مع صيحات الموسم للفساتين. من هنا، جمعنا لك أبرز هذه الصيحات لتبدأي بالتسوق على الفور.







فساتين بأكمام غير التقليدية:



alberta ferreti





الأكمام الواسعة ذات الحجم الكبير هي مفتاحك للفساتين الأكثر شعبية لربيع 2020، من الأكمام المنتفخة مثل فساتين الأميرات الى الأشكال الأكثر نعومة ورومانسية. أكنت ستختارين فستانك ذو الأكمام الضخمة بلون زاهي أو بلون حيادي أو بنقوش مرحة، ستبدين غاية بالشياكة إن نسقت هذا الفستان مع حذاء رياضي للمسة غير متوقعة.







فساتين واسعة A LINE

Advertisements

bora aksu



لم تقتصر فساتين الـ A line على الموديلات الطويلة بل حرصت أشهر الماركات العالمية على تقديم فساتين قصيرة تعلو الركبة، أجمل التصاميم حملت توقيع بورا أكسو Bora Aksu و Marques'Almeida ، اعتمدي هذه الصيحة لتظهري بقامة أطول مما أنت عليه.

تابعي المزيد: فساتين A Line واسعة موضة 2020