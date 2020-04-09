مع اقتراب شهر رمضان واستمرار فترات الحظر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، فكرت جيهان محيى، مدربة ومصممة مصنوعات جلدية، في كيفية إدخال البهجة على الأطفال قبل حلول الشهر الكريم وتنمية مهاراتهم في أعمال "الهاند ميد" من خلال فيديوهات تعليمية.
من مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات بدأت الفكرة في كيفية استغلال وقت الحظر وتنمية مهارات الأطفال في أشياء تعود عليهم بالنفع، "فكرنا نعمل حاجة مختلفة للأطفال تساعدهم على استغلال أوقاتهم عملت ورش من جوه البيت مع دخلة رمضان" حسب حديثها لـ "هُن".
شعورها برغبة الأطفال في الإحساس بالبهجة، بالإضافة إلى شغفها بمصنوعات الأطفال هو ما شجعها على عمل فيديوهات تعلم الأطفال بعض الأشياء البسيطة مثل "عربة الفول، المسحراتى والفوانيس من كراتين البيض" وغيرها.
ردود فعل إيجابية من الأطفال والآباء من فكرة المبادرة، "الأولاد كان عندهم طاقة ومش عارفين يوظفوها صح معظمهم قاعد على النت بيلعب كان الهدف من المبادرة إننا نخليهم يعملوا حاجة إيجابية ونحسن نفسيتهم بسبب الحبسة في البيت".
تنصح "جيهان" الأمهات بالتقرب من أطفالهم ومشاركتهم كل شيء حيث يساعد العمل الجماعي على إعادة شمل العائلة، "وقلة النزول زي ما له سلبيات كان له إيجابيات إنه لم شمل العائلة ولازم نتعلم منه حاجات حلوة ونقرب من ربنا".
كانت هذه تفاصيل خبر "جيهان" تستغل فترة الحظر في تعليم الأطفال "هاند ميد": لازم ننمي مهاراتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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