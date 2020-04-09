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الامارات | سنغافورة بعد أزمة «كورونا»: سنزرع الأسطح

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سنغافورة - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سنغافورة، أمس، إجراءات جديدة لتسريع إنتاج الغذاء محلياً بعدما تسبّب تفشي في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتشمل هذه الإجراءات خطة لتحويل أسطح ساحات انتظار السيارات في المجمعات السكنية العامة إلى مزارع حضرية، اعتباراً من الشهر المقبل.

ولا تنتج سنغافورة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، سوى نحو 10% من احتياجاتها الغذائية، لكنها تخطط لزيادة هذه النسبة بسبب التهديد، الذي يشكله التغير المناخي ونمو السكان، لإمدادات الغذاء العالمية.

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وفي أنحاء العالم تسببت القيود على حركة السكان، بفعل تفشي فيروس «كورونا» في اضطراب سلاسل إمداد الغذاء والمنتجات الزراعية، وعززت مخاوف من عجز واسع النطاق في المعروض وزيادة الأسعار.

وقالت سلطات سنغافورة في بيان: «الوضع الراهن يلقي الضوء على أهمية إنتاج الغذاء محلياً، يخفف إنتاج الغذاء محلياً اعتمادنا على الواردات».

ويدرس المزارعون والحكومة سبل حل مشكلة قلة الأراضي في سنغافورة، إذ تخصص 1% فحسب من مساحتها، البالغة 724 كيلومتراً مربعاً، للزراعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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