على الكمامات 7 أيام.. متى يظل فيروس كورونا نشطا على الأسطح؟

دراسة علمية جديدة أظهرت الوقت الذي يظل فيه فيروس كورونا المستجد نشطًا للعدوى على الأسطح المختلفة.

الدراسة العلمية أعدها باحثون من جامعة هونج كوند، وأظهرت أن فيروس (كوفيد 19) يبقى على الكمامات مدة أطول مقارنة بباقي الأسطح، إذ يظل عالقًا عليها من 4 أيام إلى 7 أيام تقريبًا، وهي نفس الفترة التي يظل فيها عالقًا على الأسطح البلاستيكية المطاطة أو على الأسطح المصنعة من الستانلس ستيل، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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أما الأسطح المعدنية العادية يظل الفيروس نشطًا عليها لثلاثة أيام تقريبًا، فيما يظل على الأوراق النقدية ليومين أو ثلاثة أيام، وهي نفس الفترة التي يظل فيها نشطا على الأسطح الزجاجية.

بينما يظل نشط على الكروت البنكية لمدة يوم ونفس الأمر بالنسبة للملابس والخشب المعالج. أما بالنسبة للنحاس فيظل نشطا حتى 4 ساعات والمناديل الورقية حتى 3 ساعات مثله مثل الأوراق المطبوعة.