"ده حقيقي".. ياسمين عبدالعزيز ترد على متابعة: "أحمد العوضي مبسوط مني"

من المطبخ، للقرأة، وممارسة الرياضة َ، باتت العديد من الفنانات تشاركن الروتينهن اليومي خلال ساعات الحظر المنزلي مع جماهيرهن.

واليوم، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لقطات مصورة خلال ممارستها التمرينات الرياضية.

وأظهرت اللقطات الفنانة، وهي تتمرن بشكل جيد، متحلية بجسد ممشوق ومشدود.

وتفاعل العديد من المتابعين مع منشور الفنانة، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب.

وتفاعل الفنان أحمد العوضي، كعادته، مع المقاطع، قائلا: "عاش يا وحش".

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وعلقت إحدى المتابعات قائلة: العوضي مبسوط منك أوي.. عاش"، لترد عليها "ياسمين": "ده حقيقي".

قصة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وكان الفنان أحمد العوضي، أعلن خلال الأسابيع الماضية، عن حبه للفنانة ياسمين عبد العزيز، ليتدخل شقيقها "وائل" مهاجمًا شقيقته عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، ليرد عليه "العوضي" بطريقة هجومية لتصرفاته.

ووقتها لم ترد "ياسمين" على شقيقها، بل أعلنت هي الأخرى عن حبها للفنان أحمد العوضي.