لمواجهة كورونا.. من هي ملكة جمال بريطانيا التي أعلنت مشاركتها مع الجيش الأبيض؟

من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، قررت بشا موخيرجي، التي توجت بلقب ملكة جمال بريطانيا في 2019، وضع تاج الجمال جانبًا واستبداله بالرداء الأبيض، للانضمام إلى الخطوط الأمامية لمواجهة وباء كورونا.

ووفقًا لـ"العربية نت"، فإن "موخيرجي" التي ولدت في الهند، قررت تعليق مشوارها المهني في مجال الطب للتركيز على العمل الخيري بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم في ديسمبر 2019.

كما قالت ملكة جمال إنجلترا في لقاء مع "CNN" إنها "دُعيت إلى إفريقيا وتركيا ثم إلى الهند وباكستان والعديد من الدول الآسيوية الأخرى، لتكون سفيرة لمختلف الأعمال الخيرية".

وفي بداية شهر مارس الماضي، كانت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا، في الهند لمدة أربعة أسابيع نيابة عن نادي كوفنتري ميرسيا ليونز، وهي جمعية خيرية للتنمية والمجتمع، وزارت المدارس لتقديم تبرعات، لكن مع تفاقم أزمة انتشار الجائحة في بريطانيا، عادت موخيرجي إلى ممارسة الطب في مستشفى بيلجريم في بوسطن شرق إنجلترا.

واعتبرت أنه "من الخطأ ارتداء تاج ملكة جمال إنجلترا، حتى من أجل العمل الإنساني، بينما الناس في جميع أنحاء العالم يموتون بسبب فيروس كورونا".

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إلى ذلك، أوضحت "موخيرجي"، التي انتقلت إلى مدينة ديربي الإنجليزية من كولكاتا في سن التاسعة، "كان من الرائع أن يحتفل العالم كله بجميع الفرق الطبية والعمال الرئيسيين في مواجهة فيروس كورونا، وأردت أن أكون واحدة من هؤلاء، وكنت أعرف أنني أستطيع المساعدة".

كما خضعت الطبيبة، لعزل ذاتي استمر لأسبوعين، حتى تتمكن من العودة لعملها كطبيبة متخصصة في طب الجهاز التنفسي، لكنها أشارت إلى أنه يتم تدوير عمل الأطباء في أي مكان يظهر الاحتياج إليهم فيه.

وتميزت موخيرجي بذكائها الشديد الذي وصل في معدله إلى 146 نقطة، إضافة إلى حصولها على شهادتين طبيتين وإجادتها 5 لغات مختلفة، حسبما ذكرته "روسيا اليوم".

العام الماضي وبعد مرور ساعات على فوز "موخيرجي" بلقب ملكة جمال إنجلترا، حصلت على عملها كطبيبة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية.. فخورة جدًا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال الكون".

وتابعت الحسناء العبقرية: "لقد كان أمرًا مرهقا للأعصاب، لا يمكنني الجزم فيما إذا كنت متوترة بخصوص المسابقة أكثر، أم ببدء وظيفتي الجديدة كطبيبة".

هذا وسجلت المملكة المتحدة 55242 إصابة بفيروس كورونا، فيما توفي 6159 شخصاً.