علامة دهنية صفراء على العين ينذر وجودها بخطر الإصابة بنوبات قلبية

تحدث النوبة القلبية، عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم في الشريان التاجي، عرقلة تدفق الدم إلى القلب قد تؤدي إلى تلف جزء من عضله، وهي حالة يتم فيها انسداد الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية) برواسب الكوليسترول.

واحيانًا تظهر بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بنوبات قلبية والتي يصعب التعرف عليها بسهولة منها كما ذكرها موقع "روسيا اليوم".

يؤدى ارتفاع الكوليسترول في الجسم إلى ظهور كتل دهنية صفراء على عيون الشخص، وتُعرف هذه الكتل باسم "اللويحة الصفراء" (xanthelasma)، وهي عبارة عن تجمع محدد باللون الأصفر للكوليسترول تحت الجلد، عادة تكون حول الجفون العلوية والسفلية، بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وغالبا ما تتطور بشكل متناظر حول كلتا العينين.

ويمكن أن يزداد حجم اللويحة الصفراء غير المؤلم بمرور الوقت، وبالكاد يؤثر النمو على رؤية الشخص أو حركة الجفن، ولكن يمكن أن يسبب تدلي الجفن.

Advertisements

ويُنصح الأشخاص الذين لديهم ترسبات الكوليسترول على جفونهم بالتماس العناية الطبية عند الإمكان، لفحص مستويات الدهون الخاصة بهم والكشف عما إذا كانوا يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول أم لا.

أسباب تكون اللويحة الصفراء

تنجم اللويحة الصفراء نتيجة تجمع الشحوم تحت الجلد.

يلعب العامل الوراثي دوراً في تكونها، فعندما يكون أحد الوالدين مصاباً بها فإنها ستظهر عاجلاً أم آجلاً في ذريته، وفي أغلب الحالات تكون مترافقة مع ارتفاع الشحوم في الجسم.

الأشخاص البدينين الذين يعانون من ارتفاع الكوليستيرول في الدم يكونون أكثر عرضة للإصابة بها.