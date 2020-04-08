أجمل إطلالات الملكة رانيا خلال أكثر مِن مناسبة رسمية

تعدّ الملكة رانيا عنوانا للأناقة والرقيّ ومصدر إلهام بإطلالاتها للنساء العربيات، وفي جولة على صفحتها على إنستقرام يمكن أن نشاهد اجمل اطلالات الملكة رانيا في الصور التي تنشرها من المناسبات الرسمية التي تشارك فيها وفي لقاءاتها في الأردن والخارج. المعروف عن الملكة رانيا أنها تختار إطلالاتها من أرقى دور الأزياء العالمية والعربية، كذلك تشجّع المواهب العربية الشابة من خلال إختيار تصاميم تحمل توقيعهم فتتألّق بها، وفي أحدث إطلالاتها على إنستقرام تألقت الملكة ببدلة من تصميم مايكل كورس، تميّزت بسترة وحزام يحدّد الخصر من الخلف. وقد نسّقتها مع سروال عريض ومتوسّط الطول باللون نفسه.

ولا تقتصر الصيحات التي تتابعها الملكة على القصات، بل تشمل الألوان أيضاً، فقد نسّقت مثلاً في إطلالة حديثة اللونين الأزرق الكلاسيكي الذي اختير كلون رسمي للعام 2020 مع اللون الذهبي، بإطلالة حملت توقيع دار Azzi&Ost.

وسواء ارتدت الفستان أو التنورة وحتى السروال، لا تفارق صيحة الحزام العديد من إطلالات الملكة رانيا، والهدف منها تحديد خصرها، والحصول على لوك يلائم قوامها ما يضفي مزيداً من السحر والأناقة، ولتصميم البدلة مكانة مهمة في خزانة الملكة التي تألقت ببدلة أنيقة من تصميم أرمانو سيرفينو، وأخرى مثلاً من توقيع المصمم جورج شقرا.

ومن الإطلالات التي تعشقها الملكة رانيا، اختيار التنانير الميدي وتنسيقها مع القميص للوك راقي لا يخلو من لمسة عصرية، كما تحرص في مناسبات أخرى على اختيار إطلالات تحمل طابعاً شرقياً كالعباية، لكنها تنجح دائماً في تنسيق اللوك بشكل عصري بعيد عن التقليدي والكلاسيكي.

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