المكرونة والفلفل الأسمر.."أمال" فنانة تبتكر طرق مختلفة في الرسم

موهبة بدأت معها منذ طفولتها، وهى بعمر 4 سنوات، حتى يتحول حلم آمال ياسر، كلية تجارة، إلى حقيقة، وتشارك في العديد من المعارض، فن حاولت التعبير عنه، من خلال لوحاتها، حتى تعبرعن واقع، أو حزن، أو قصة، من خلال رسوماتها.

لم تقف مهاراتها في الرسم، على اللوحات العادية، بل ابتكرت الفتاة العشرينية، طرق مختلفة في الرسم مستخدمة "برى القلم والطعام"، "برسم من صغري، بقالي 4 سنين برسم يوميا، لحد ما وصلت للمستوى ده"، وفق حديثها لـ"هُن".

اعتمدت "آمال"، على نفسها في تنمية موهبتها في الرسم، واستمرت في قراءة الكتب المتعلقة بالرسم، "كنت بحضر معارض وروحت قصر الثقافة، استفدت منهم جدا".

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"بالمكرونة وحبة البركة والفلفل الأسمر"، أطعمة مختلفة تستخدمها "أمال" في الرسم، لابتكار طرق جديدة ومختلفة وتسوق أعمالها عبر صفحتها "Amaal Yasser".

تقضى ابنة محافظة السويس، وقت الحظر في الرسم، وابتكار طرق مختلفة وتعليم الصغار والكبار، مبادىء الرسم المختلفة، من خلال كورسات على صفحتها مجانية.

تحلم "آمال"، بإنشاء معرض في السويس، يجمع مختلف الفنانين، ويساعدها على تعليم الرسم، "بحلم يكون ليا معرض ومكتبة، فيها كل أدوات الرسم، وحلمى التاني إنى أطلع مع الإعلامية منى الشاذلي".