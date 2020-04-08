قبل شهر رمضان.. تعرف على فوائد التمر

يحتوي التمر، على العديد من العناصر الغذائية، التي تكسب الجسم الكثير من الفوائد الصحية، وقبل حلول شهر رمضان، لابد من التعرف على أهمية تناول التمر، قبل الإفطار، ومن فوائده كما ذكرها موقع "health line".

مصدر غني بالبوتاسيوم

يعتبر التمر، مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، المهمّ لصحّة الجسم، فهو يلعب دورا رئيسا في بناء العضلات، والسيطرة على توازن السوائل، وتنظيم ضربات القلب وضغط الدم، والوقاية من السكتات الدماغيّة، وأمراض القلب المختلفة.

مفيد لمرضى السكر

يمكن أن يكون التّمر، خيارا جيدا للأشخاص المصابين بمرض السكري.

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توفير طاقة للجسم

يساعد التمر على توفير طاقة للجسم.

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي

يساعد التمر على التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي.

الحماية من السرطان

نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا الأمر يجعل هناك العديد من فوائد التمر ويقلل فرص الإصابة بمرض السرطان بشكل كبير.

الوقاية من أمراض القلب

التمر من العناصر المفيدة جدا، في الحفاظ على صحة القلب عندما يتم نقعه طوال الليل وطحنه في الصباح لتناوله علي الريق لكي يكون له تأثير إيجابي في الوقاية من أمراض القلب.