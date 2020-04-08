- 1/2
- 2/2
تبحث السيدات، خلال تلك الفترة، عن وجبات صحية لتقديمها لأسرتها، خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب فيروس كورونا المستجد، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير البطاطس المشوية بالثوم، كونها صحية ومفيدة للجسم.
مقادير للبطاطس المشوية بالثوم
ثلاثة أرطال بطاطس صغيرة
ربع كوب زيت زيتون جيد
ملعقة ونصف ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج
ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم (6 فصوص)
ملعقتا طعام من البقدونس الطازج المفروم
طريقة تحضير البطاطس المشوية بالثوم
سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.
قطّعي البطاطس إلى نصفين أو أرباع وضعيها في وعاء بزيت الزيتون والملح والفلفل والثوم، ثم قلّبي حتى تغطى البطاطس جيداً.
انقلي البطاطس إلى مقلاة ووزّعيها في طبقة واحدة.
ضعيها في الفرن من 45 دقيقة إلى ساعة واحدة أو حتى يصبح لونها بنياً.
قلبيها مرتين باستخدام ملعقة في أثناء الطهو من أجل ضمان التحمير.
أخرجي البطاطس من الفرن وقلبيها بالبقدونس وتبليها حسب الرغبة وقدميها ساخنة وبالهند والشفا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحية ومفيدة للحجر المنزلي.. طبق بطاطس مشوية بالثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.