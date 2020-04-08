بعد تصدرها تريند جوجل.. كيف تحدثت نبيلة عبيد عن الرجل في حياتها؟

بعد ظهور الفنانة نادية الجندي، في إحدى اللقاءات وحديثها عن عودتها مجددا للعمل الدرامي من جديد، والتي ستتعاون فيه مع الفنانة نبيلة عبيد، وكشفت عن حقيقة الخلاف الذي دار بينهم خلال كواليس تصوير مسلسلهم الجديد "سكر زيادة"، تصدر اسم نبيلة عبيد محركات البحث الشهير جوجل.

دائما ما يبحث المستخدمين والرواد عن أخبار الفنانين ويترقبون أعمالهم وسير حياتهم الشخصية، وهو ما يحدث بين الحين والآخر مع الفنانة نبيلة عبيد.

رجال في حياة نبيلة عبيد

خلال اللقاءات والأحاديث التلفزيونية منها والصحفية، تتحدث الفنانة نبيلة عبيد بكل ثقة عن أزواجها السابقين، حيث تزوجت 5 رجال، فكان أول أزواجها من المخرج عاطف سالم، والتي تزوجته وهى بالصف الأول الثانوي، بعمر 16 عاما، عام 1963، رغم فارق السن الكبير بينهم، قبل تصوير فيلم"رابعة العدوية".

وأشارت الفنانة خلال إحدى اللقاءات أن سبب موافقة أسرتها على الزواج رغم صغر سنها، أن بعض الأقارب يريدون لها النجاح فذهب إليهم المخرج وقاموا بالتأثير على والديها، مشيرين إلى أنه سيحافظ عليها.

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المعاملة القاسية وفرض تركها عالم التمثيل وراء طلاقها من عاطف سالم

وقالت نبيلة عبيد، إن زواجها من المخرج عاطف سالم كان مصلحة لتحقق أحلامها وتدخل عالم الفن الذي كانت تعشقه، كما أوضحت أنه كان يعاملها بقسوة، وحكت عن شجار قديم بينهما قام فيه "سالم"، برمي كوب ماء في وجهها، وطلبت منه الطلاق عقب مرور أربعة أعوام على زواجهما، حيث كان يريدها أن تجلس بالمنزل إلا أنها رفضت.

المخرج أشرف فهمي والزواج السري

صرحت نبيلة في عام 2010، مع الإعلامي "نيشان"، في برنامج "أنا والعسل"، بأنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي، أثناء تصوير فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا"، 1979، وانفصلا عقب انتهاء الفيلم، ولكن الفنانة جالا فهمي، ابنة المخرج الراحل، نفت ذلك، قائلة إن ما تردد ما هو إلا شائعة ولا أساس له من الصحة، ولو أن والدها تزوج لأخبرها، بينما الزواج الثالث والرابع في حياتها كان سرًّا أيضًا، وكانت الزيجتان من شخصيات عربية.

الدكتور أسامة الباز

صرّحت "نبيلة"، في لقاء سابق لها ببرنامج "واحد من الناس"، بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، بأن أطول فترة زواج في حياتها كانت من الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو الزواج الخامس في حياتها، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.

وقالت: "كنت أتمنى أن يستمر زواجي منه وهو الرجل الوحيد الذي أحببته"، وبعدها نفى "الباز"، زواجه منها في بيان رسمي، ما جعلها ترد وتؤكد أن زواجها منه لم يكن سريا، بل كان معروفا في الأوساط السياسية بعد أيام من إتمامه، فقد أحبها وتزوجها ودام زواجهما 9 أعوام.