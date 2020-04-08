خضعت الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور خالد فضة. وتألقت الفنانة بإطلالة أنثوية وجذابة للغاية، حيث ظهرت بفستان قصير، له رابطة من الخصر، ميتالك، بأكمام مروحية بتوقيع الاستايلست مي جلال. Advertisements كما اعتمدت الفنانة على الشعر البندقية ذو خصلات هايلايت، بتوقيع "عاشور" مع مكياج بألوان صريحة لـ"ثريا شوكي". واعتمدت على حذاء مفتوح باللون السيلفر بكعب عالِ، مع أقراط متوسطة الحجم بنفس اللون. وشارك "فضة" بصور الجلسة الجديدة عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا: "سوبر ستار". الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الدرامية، كانت مشاركتها في مسلسل أفراح القبة 2016، أمام رانيا يوسف، وإياد نصار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بفستان ميتالك قصير.. جلسة تصوير جديدة لمنى زكي بعدسة خالد فضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.