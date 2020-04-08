بضربة قاضية على رأسها.. تفاصيل تعنيف وقتل أب سوري لطفلته في لبنان

لم تكن تعلم الطفلة السورية "مهى" ابنة الـ ٦ سنوات أن نهاية حياتها ستأتي بضربة قاضية من يد والدها.

فوفقا لـ"النهار اللبنانية"، وصلت الطفلة مهى الدبل التي تحمل الجنسية السورية إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس، وعلى جسدها آثار كدمات نتيجة تعرّضها للضرب المبرح، لتفارق على إثرها الحياة.

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وعانت مهى الأمرّين داخل جدران منزل عائلتها في التل بطرابلس من دون أن يسمع أحد صراخها، إلى أن تلقت الضربة القاضية على رأسها، ووفق ما شرح الطبيب الشرعي فاروق السمان الذي كشف على جثتها.

تعرضت مهى لضرب مبرح في كامل أنحاء جسدها، ضرب قديم ومتجدد، إلى أن تلقّت الضربة الأخيرة على رأسها التي دفعتها إلى التقيّؤ ودخول القيء إلى رئتيها، فكان سبب لفظها لأنفاسها الأخيرة.

تم توقيف والد الطفلة وزوجة أبيها من قبل قسم الشرطة وتم فتح تحقيق بالقضية، ولا يزال مستمرا، وإلى الآن لم يعترفا بإقدامهما على تعنيف الابنة.