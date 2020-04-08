الامارات | أونور بلاكمان ترحل محاطة بعائلتها عن 94 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن أونور بلاكمان ترحل محاطة بعائلتها عن 94 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت، أول من أمس، الممثلة البريطانية أونور بلاكمان، إحدى أشهر حسناوات جيمس بوند عن دورها في «غولدفينغر» (أصبع الذهب) عن 94 عاماً، كما أعلنت عائلتها.

وقال ولدا بلاكمان بالتبني وأحفادها الأربعة في بيان: «توفيت بهدوء من أسباب طبيعية في منزلها في ساسكس (جنوب إنجلترا) محاطة بعائلتها».

وأصبحت أونور بلاكمان نجمة فعلية عام 1964 بعدما أدت في سن الـ38 دور «بوسي غالور» شريكة العميل السري البريطاني جيمس بوند في «غولدفينغر» الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة.

وخضعت لسحر بوند، إلا أن المشهد الذي تصدُ فيه محاولاته الأولى مستعينة بالفنون القتالية تعتبر من الأشهر في سلسلة الأفلام هذه، إذ إنها طرحت أشهر عميل سري في تاريخ السينما أرضاً.

وجاء في بيان العائلة: «كانت أماً وجدة محبوبة جداً، وممثلة متعددة المواهب، فجمالها وذكاؤها ولياقتها البدنية كانت مصحوبة بصوت فريد وأدبيات عمل عالية».

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وشاركت أونور بلاكمان في مسرحيات كثيرة، مثل «ماي فير ليدي» و«ذي ساوند أوف ميوزيك» و«كاباريه». واشتهرت الممثلة أيضاً بدور «كاثي غايل» في مسلسل «أفينجرز» التلفزيوني في الستينات.

وأشاد منتجا سلسلة أفلام جيمس بوند، مايكل ويلسون وباربرا بروكولي في تغريدة بـ«الموهبة الاستثنائية» التي كانت تتمتع بها بلاكمان.

الفنانة الراحلة شاركت في مسرحيات كثيرة.

اشتهرت أيضاً بدور «كاثي غايل» في مسلسل «أفينجرز».