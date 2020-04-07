استغلي الحظر.. ماسك الجزر والحليب لعلاج مشاكل الشعر

استغلي ساعات الحظر بالمنزل، وأوقات الفراغ الطويلة، وحضري ماسكات طبيعية للعناية بشعرك. ويعد الجزر أحد أفضل أنواع الخضروات المفيدة للشعر، بسبب احتواءه على فيتاميني (E)، و(C)، للمساعدة في علاج الشعر، وتأخير علامات الشيب، فضلًا عن نعومته وترطيبه. Advertisements وإليك ماسك الجزر والحليب لعلاج الشعر. المكونات: ثمرة جزر ملعقة حليب رايب طريقة تطبيق الماسك: قومي بتقشير الجزر جيدً، ثم اسلقيه.

في وعاء عميق، اهرسي الجزر، وضيفي له الحليب، وامزجيهم جيدًا.

ضعي الخليط على فروة رأسك، وحتى الأطراف، ودلكيها جيدًا.

قومي بتغطية شعرك بكيس بلاستيك، واتركيه ساعة، قبل غسله.

استخدمي الوصفة بشكل أسبوعي للحصول على نتيجة مُرضية.

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