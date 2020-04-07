محمد أنور عن الحظر: "البيت هيبوظ وحاسس إن المدام بدأت تزهق مني"

قال الفنان محمد أنور، إنه يتمنى عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وزوال خطر فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تسبب في حدوث تلفيات كثيرة بمنزله.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، للحديث عن مشاركته في مسلسل "قوت القلوب": "يا رب الغمة تنزاح قريب، وكل ما هقعد في البيت أكتر هيبوظ، كده هشوف بيت تاني، وبشتغل كل حاجة في البيت، سباكة، نجارة وطبيخ، كتير على المدام، وحاسس إن المدام بدأت تزهق مني كتير".

وتابع: "المسلسلات الاجتماعية محبوبة عند الناس، وبتنجح، لأن الناس بتشوف نفسها في المسلسلات دي، عكس المسلسلات التانية اللي بيبقى فيها أكشن وإثارة، ممكن تنجح برضه بس جمهورها من الشباب، عكس المسلسل الاجتماعي اللي بيخاطب الأهل وجمهور المسلسلات الحقيقي".

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وأشار أنور، إلى أنها المرة الأولى التي يشارك في عمل فني خارج موسم رمضان: "كنت فرحان جدًا من الأول بالعمل مع الفنانة ماجدة زكي، وكان نفسي تطلع أمي في أي حاجة من وأنا صغير".

كما أعرب أنور، عن سعادته بالعمل مع المخرج مجدي أبو عميرة: "تربينا على مسلسلاته وأسمائها حاجة تخض، وبنتفرج على مسلسلاته عظيمة، وكنت بتمنى أطلع في مشهد من إخراجه، ومن كرم ربنا إني بشتغل معاه وأديت دور مهم، وحبيت الموضوع إني أمثل دور شخص محترم وطموح".

وأتم ممازحًا، بأنه لا يحب ارتداء الساعات، لكن زوجته أجبرته على ارتدائها خلال حلقة اليوم من البرنامج، حتى يبدو حسن المظهر: "مش بحب الساعات خالص، ولابسها بالعافية عشان مراتي قالتلي شكلك يطلع أحسن في التلفزيون، الساعة منظر ومش شغالة".