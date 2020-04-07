تعتبر الفتة من أكثر الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي واحتوائها على العناصر الغذائية الهامة، والتي تتواجد بكثرة على مائدة الطعام، خاصة في عيدي الفطر والأضحى. وإليك طريقة عمل الفتة بالخل والثوم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير الفتة بالخل والثوم عيش بلدي خل ثوم زبدة ملح أرز عصير الطماطم Advertisements طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم - شوحي الأرز في الزبدة ثم ضعي عليه مرقة اللحم واتركيه لينضج - بلي العيش بعد تقطيعه مكعبات وتبليه بالملح والفلفل والزبدة وادخليه الفرن. - شوحي الثوم على النار مع الملح والفلفل ثم ضيفي الخل واتركيه دقيقة على النار. - في طبق رصي العيش وضعي ملعقة من الخل والثوم ثم مرقة اللحم ثم رصي الأرز وضعي عليه الخل والثوم. - باقي الخل والثوم ضعي عليه عصير الطماطم وزيني به الفتة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الفتة بالخل والثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.