القبض على مدون سعودي لتقديمه شاي ممزوج بماء المرحاض لزوجته

عقب ساعات معدودة، من المطالبات بإلقاء القبض على المدون السعودي هاني حلواني، عقب تنفيذه مقلب في زوجته بإضافة مياه المرحاض لكوب الشاي، الذي قدمه لها، لتشربه الأخيرة دون علم بما حدث لها، ونشره لمقطع فيديو يوثق الواقعة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت صحيفة "الوئام" السعودية، إلقاء شرطة مكة المكرمة القبض على "حلواني"، عقب إجرائهم البحث والتحري عن هذه الواقعة والقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم، عقب تداول الفيديو المسيء.
يشار إلى أن "المقلب" حقق تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي، وسط مطالبات من السعوديين بإلقاء القبض على ذلك المدون، بسبب تصرفه "غير المسؤول" على حد وصفهم، والذي يمكن أن يسبب في نقل العديد من الأمراض إلى زوجته، وأطلق المغردون السعوديين هاشتاج "القبض على هاني حلواني".
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