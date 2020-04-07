بالفيديو.. متابعون يحرجون ميساء مغربي على إنستجرام.. والفنانة: كبرت في السن ومخلفتش

تحاول العديد من نجمات الفن التواصل مع متابعيها من خلال الظهور بفيديوهات البث المباشر، عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من كسر الروتين والملل، جراء الالتزام بالعزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهو ما لجأت له الفنانة ميساء مغربي.

تلقت "ميساء" العديد من الأسئلة المباشرة من متابعيها، حيث فاجأها متابع بسؤال تضمن "هل رزقتي بالأطفال"، لترد الفنانة: "الله ما عطاني للحين، أدعولي اللي يحبني يدعيلي بالذرية الصالحة"، الأمر الذي اعتبره متابعيها محرجا.

وقالت متابعة للفنانة "والله وكبرتي يا ميساء"، لترد عليه قائلة: "أكيد طبعا راح أكبر من بديت من 18 ساعة حتى اليوم، وإنتي اللي تكلميني ما كبرتي؟، مو كل سنة تطفي شمعة عيد ميلاد، إيش"ترا كبرتي".

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وتابعت الفنانة: "بزعل يعني؟ عادي الله أكبر جبتو العيد، كبرت وأنا مبسوطة بحياتي وبعمري ومبسوطة بإنجازاتي وإني ما حرمت نفسي بأي حلم من أحلامي.. ايش المشكلة يعني.. ما يزعل يا جماعة عادي".

وتقدم ميساء مغربي في الوقت الحالي برنامج "دبي كروز" على شاشة تليفزيون دبي.