لا تتجاهلها.. تعرف على أعراض كورونا الأقل ظهورًا

منذ انتشار فيروس كورونا في الصين وهناك مجموعة من الأعراض الرئيسيّة والشائعة التي يركز عليها الجميع ومنها درجة الحرارة العالية أو السعال الشديد والمستمر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن واحدا من كل ستة أشخاص يصاب بمرض Covid-19 مع أعراضه الخطيرة، وبينما يعاني البعض فقط من أعراض خفيفة، فإن البعض الآخر لا يعاني من الأعراض الرئيسية للمرض.

وهناك أدلة متزايدة تظهر أن أعراض الفيروس تمتد إلى أكثر من درجة الحرارة والسعال، وهناك عدد من الأعراض الإضافية التي لا ينبغي تجاهلها، كونها قد تكون علامة على Covid-19، وفقا لصحيفة ذي صن البريطانية، بينها:

الصداع

أبرزت دراسة نشرت في مجلة لانسيت الصداع كأحد أعراض كورونا، بعد أن أبلغ 8% من مرضى Covid-19 في ووهان، أنهم عانوا من الصداع.

إرهاق عصبي

على الرغم من أنه لم يتم اعتباره رسميا كأحد الأعراض المثبتة للمرض، فقد ذكر مرضى Covid-19 أنهم يعانون من الإرهاق الذهني ويمرون بتجربة ضباب الدماغ.

التهاب العينين

أفضل طريقة لوصف الإحساس بحرق العينين هو مقارنتها بالحكة والتهيج الذي قد تواجهك إذا كنت تعاني من حمى القش أو الحساسية الأخرى.

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يمكن أن يحدث هذا النوع من الحكة والتهيج عندما تكون بين الضباب الدخاني والدخان والغبار والعفن وحتى الحيوانات.

والفرق الوحيد بين هذه الحالات وغيرها، هو حقيقة أن الفيروس هو من يثير هذه الأعراض وليس العوامل الخارجية.

فقدان حاسة الشم

أصيب عدد كبير من المرضى في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا بفقدان الشم.

ونظر فريق في King's College London إلى أكثر من 400 ألف شخص أبلغوا عن أعراض Covid-19، ووجدوا أن أكثر من 18% من الحالات أبلغت عن فقدان حاستي الشم أو التذوق.

الدوار

ومن الأعراض الأخرى الدوار أو الدوخة، والتي تم الإبلاغ عنها في بعض الحالات.

ووفقا لـ Cleveland Clinic يمكن أن تشير نوبات الدوخة المتكررة أو نوبات الدوار الشديد أو المفاجئ إلى خطر صحي أكثر خطورة.