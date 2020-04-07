هيفا وهبي بجلسة تصوير مثيرة للغاية وجمال يخطف الأنفاس

شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها ظهرت فيها بغاية الجمال والإثارة.

وأشار البعض إلى أن هيفا وهبي لا تزال رمز الأنوثة رغم تقدمها في السن. قد يهمك ايضاً: تعرفي على أجمل فساتين خطوبة كشكش 2020 اللون الأصفر موضة فساتين خطوبة 2020

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