البصل لتخفيف آلام الحيض.. وصفات من مطبخ الفراعنة لعلاج الأمراض

يحتوي مطبخ الفراعنة الكثير من الأسرار والحكايات، ووصفات وعلاجات شعبية كان يخترعها المصري القديم من النباتات والخضروات الطبيعية، فمثلا كان يداوي المصريون القدماء بالبصل آلام الحيض لدى النساء، وغيرها من الأمراض التي كان يصاب بها الإنسان.

وكشف الدكتور عماد مهدي عضو اتحاد الأثريين المصريين، في حديثه لـ"هن"، عن بعض الوصفات والعلاجات الطبيعية التي كان يستخدمها المصري القديم من المحاصيل الزراعية الطبيعية.

البصل

البصل من المحاصيل الرئيسية في مصر، وتعتبر عصارة البصل من المضادات الحيوية التي استخدمها المصري القديم فى كثير من العلاجات فاستخدمه في الطب الشعبي إذ كان يساعد على التخلص من البلغم وعلاج السعال والزكام، وآلام المعدة وأمراض الأذن.

وكان البصل يستخدم في تدليلك الجروح وحب الشباب، كما استخدمه في تخفيف آلام حيض النساء.

ويمكن استخدام البصل أيضا في التحنيط بوضع بصلة أو بصلتين فى الزور وكذالك في الأذنين أو بجوار العينين، كما استخدم البصل في سد الثغارات والشقوق في المنزل لمنع دخول الثعابين.

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الكرات

أما الكرات فكان يستخدم في الطعام والطب في مصر القديمة مثل البصل فهو علاج مهدئ للأوعية الدموية بكل الأطراف.

وأشارت بعض النصوص المصرية لوصفة استخدام الكرات، من خلال أخذ كميات متساوية من أوراق السدر والصفصاف والسنط وملح النطرون ثم خلطها بثمار الكرات وطحنها جميعا جيدا، ثم من الطحين تصنع ضمادة واستعملها لمدة 4 أيام وفي العصر القبطي استخدم الكرات لعلاج العيون.

الثوم

أما فصوص الثوم التي عُثر عليها في المقابر الفرعونية مثل مقبرة توت عنخ أمون وفي معابد منطقة سقارة، كانت تستخدم كطارد فعال للثعابين والعقارب بسبب رائحته.

وكانت تخلط بعسل النحل لتصبح مرهما لعلاج عضه الكلب ولدغة الثعبان وكانت الكدمات تعالج بالثوم المشوي المحمص في الزيت، كما استخدم الثوم الني في علاج الربو.

واستخدام الثوم بطحنه مع الماء للغرغرة لعلاج التهاب اللوزتين وآلام الأسنان، كما استخدم مخلوط عصارة الثوم مع دهن الوز كنقط لعلاج التهاب الأذن، وإذا خلط بالجبن الطري لعلاج بحة الصوت كما اعتقد المصري القديم أن الثوم يجلب النوم والاسترخاء.

وفي العصر القبطي استخدم الثوم الممزوج بالزيت لمدواة الأمراض الجلدية، وكان المصريين يستهلكون الثوم بكثرة، ويذكر المؤرخ هيرودوت أن المصريين أكلوا الفجل والبصل والثوم بكميات كبيرة.